На израильско-иорданской границе нашли иранские взрывные устройства

На границе Израиля с Иорданией было обнаружено несколько взрывных устройств иранского производства. Инцидент произошел месяц назад, но военная цензура Израиля разрешила сообщить об этом в воскресенье, 27 августа, передает израильский 9 Канал.

Согласно информации, фугасы были найдены в ходе операции по перехвату контрабандистов - торговцев оружием, доставляющих свой товар в Иудею и Самарию из Хашимитского королевства. О задержаниях не сообщалось.

Сайт Walla отмечает, что за последний год израильско-иорданская граница, где нет заграждений и систем наблюдения, активно используется для поставок оружия палестинцам.