Что же касается статуса Армении, то, как напомнил депутат Госдумы, в СССР существовал закон № 1449, опираясь на который, эта союзная республика объявила, что проведет референдум о выходе из состава Советского Союза, но при этом процедуру референдума так и не организовала. В частности, закон № 1449 предусматривал пятилетний срок и определенную процедуру...

Депутат Госдумы от правящей партии "Единая Россия" Евгений Федоров в эксклюзивном интервью haqqin . az заявил, что официальная Москва должна выразить недовольство тем фактом, что Армения проводит антироссийскую политику.

По словам Федорова, с точки зрения международного права Армения по итогам Второй мировой войны, Ялтинских и Потсдамских соглашений, а также Хельсинского акта является спорной территорией. То есть территорией с неопределенным статусом, поскольку эта страна не осуществила предусмотренную законом процедуру выхода из состава СССР, правопреемником которого является Российская Федерация. Соответственно, и все конфликты Армении, в том числе с Азербайджаном, являются прямым следствием нарушения этого закона.

Евгений Федоров утверждает, что Армения находится в положении «нарушителя закона», а потому Россия должна перестроить с ней отношения территориального характера с учетом международного права и итогов Второй мировой войны.

«Я не понимаю, что это у нас за союзник (у России в лице Армении – ред.), который, образно выражаясь, «висит в воздухе»? – задается вопросом депутат Госдумы. - Вот что России нужно от Армении? Да ничего! Тогда объясните, на чем базируется союз двух стран? МИД России должен пожестче взаимодействовать с Арменией».

По словам Евгения Федорова, премьер-министр Никол Пашинян пришел к власти в Армении в результате «майдана», то есть нелегитимно. И то, что армянский народ с ним соглашается, является большой ошибкой.

«Армянский народ идет к самоубийству, - утверждает Федоров. - Понятно, что никакое НАТО или французы помочь Армении не смогут. Но при этом они создадут некие иллюзорные факторы, способствующие продолжению гибельного для армянского народа курса Пашиняна, который в конечном итоге приведет к тому, что Армения как государство перестанет существовать».