Эльмир Алиев, отдел спорта 00:41

В воскресенье завершился 4-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Чемпион страны и единственный представитель Азербайджана в еврокубках «Карабах» на своей «Азерсун Арене» принимал гянджинский «Кяпяз». Встреча неожиданно завершилась вничью - 1:1. Уже на 9-й минуте Жуниньо вывел «Карабах» вперед. В дальнейшем у хозяев было немало моментов, чтобы упрочить преимущество, но они использованы не были. А «Кяпяз» свой гол забил на 86-й минуте. Джавад Керимов головой отправил мяч в ворота российского голкипера Андрея Лунева, который проводил свой дебютный матч за «Карабах».

Надо сказать, что в первом тайме на 42-й минуте Лунев допустил грубую ошибку, отдав мяч сопернику, но футболист «Кяпяза» Шакир Сеидов не смог воспользоваться таким подарком. Итак, «Карабах» вновь потерял очки. Команда занимает лишь 3-е место.

В другом матче дня «Нефтчи» одержал свою первую победу в чемпионате. Подопечные Адриана Муту принимали «Габалу» и выиграли со счетом 2:0. В добавленное к первому тайму время Рахман Гаджиев забил первый гол. На 70-й минуте молодой голкипер «Нефтчи» Рза Джафаров не рассчитал с выходом из ворот и взял мяч в руки за пределами штрафной площади. Учитывая то, что атака «Габалы» могла завершиться голом, вратарь был справедливо наказан красной карточкой. Место в воротах занял опытный хорватский страж Иван Бркич, заменивший бразильского нападающего Андре Шиньяшики. Однако, играя в меньшинстве, «Нефтчи» не только выдержал натиск напиравшей «Габалы», но и забил второй мяч. Отличился еще один бразилец – защитник Юри Матиас. «Нефтчи» с 5 очками занимает 5-е место.