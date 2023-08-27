Новый голкипер «Карабаха» Лунев допустил грубую ошибку в первом же матче ВИДЕО
В воскресенье завершился 4-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Чемпион страны и единственный представитель Азербайджана в еврокубках «Карабах» на своей «Азерсун Арене» принимал гянджинский «Кяпяз». Встреча неожиданно завершилась вничью - 1:1.
Уже на 9-й минуте Жуниньо вывел «Карабах» вперед. В дальнейшем у хозяев было немало моментов, чтобы упрочить преимущество, но они использованы не были. А «Кяпяз» свой гол забил на 86-й минуте. Джавад Керимов головой отправил мяч в ворота российского голкипера Андрея Лунева, который проводил свой дебютный матч за «Карабах».
Надо сказать, что в первом тайме на 42-й минуте Лунев допустил грубую ошибку, отдав мяч сопернику, но футболист «Кяпяза» Шакир Сеидов не смог воспользоваться таким подарком.
Итак, «Карабах» вновь потерял очки. Команда занимает лишь 3-е место.
В другом матче дня «Нефтчи» одержал свою первую победу в чемпионате. Подопечные Адриана Муту принимали «Габалу» и выиграли со счетом 2:0.
В добавленное к первому тайму время Рахман Гаджиев забил первый гол. На 70-й минуте молодой голкипер «Нефтчи» Рза Джафаров не рассчитал с выходом из ворот и взял мяч в руки за пределами штрафной площади. Учитывая то, что атака «Габалы» могла завершиться голом, вратарь был справедливо наказан красной карточкой.
Место в воротах занял опытный хорватский страж Иван Бркич, заменивший бразильского нападающего Андре Шиньяшики. Однако, играя в меньшинстве, «Нефтчи» не только выдержал натиск напиравшей «Габалы», но и забил второй мяч. Отличился еще один бразилец – защитник Юри Матиас.
«Нефтчи» с 5 очками занимает 5-е место.
А лидирует в чемпионате «Зиря». Причем команда Рашада Садыхова опережает ближайших преследователей сразу на пять очков. «Зиря» выиграла все четыре матча. В этом туре команда одолела вице-чемпиона «Сабах» - 1:0.
Стоит напомнить, что в 1-м туре был обыгран «Карабах». Так что лидерство поселковой команды случайным назвать никак нельзя.
Еще в двух матчах тура были зафиксированы следующие результаты: «Араз-Нахчыван» - «Сумгаит» - 1:1, «Туран-Товуз» - «Сабаил» - 1:3.
Также необходимо отметить, что все матчи тура начинались с минуты молчания в память о скончавшемся на минувшей неделе от продолжительной болезни бывшего футболиста сборной Азербайджана Шахрияра Рагимова.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 12 очков (4 матча)
2. «Сумгаит» - 7 (3)
3. «Карабах» - 7 (4)
4. «Туран-Товуз» - 6 (4)
5. «Нефтчи» - 5 (4)
6. «Сабах» - 4 (3)
7. «Сабаил» - 4 (4)
8. «Араз-Нахчыван» - 4 (4)
9. «Кяпяз» - 4 (4)
10. «Габала» - 0 (4).