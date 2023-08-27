Впервые: главы МИД Израиля и Ливии провели тайные переговоры

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел в Риме переговоры с главой МИД Ливии Наджлой аль-Мангуш. Об этом сообщил МИД Израиля в воскресенье, 27 августа.

Согласно сообщению, встреча, организованная при посредничестве министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, состоялась середине августа в Риме в обстановке строгой секретности. Подчеркивается, что это первые в истории переговоры между главами внешнеполитических ведомств Израиля и Ливии.