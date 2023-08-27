Впервые: главы МИД Израиля и Ливии провели тайные переговоры
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел в Риме переговоры с главой МИД Ливии Наджлой аль-Мангуш. Об этом сообщил МИД Израиля в воскресенье, 27 августа.
Согласно сообщению, встреча, организованная при посредничестве министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, состоялась середине августа в Риме в обстановке строгой секретности. Подчеркивается, что это первые в истории переговоры между главами внешнеполитических ведомств Израиля и Ливии.
В ходе переговоров, в которых принимал участие гендиректор МИД Израиля Ронен Леви, обсуждались исторические связи между ливийцами и евреями, наследие ливийской еврейской общины и возможности двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере.
В течение последних 10 лет Израиль и Ливия поддерживали тайные контакты по каналам «Моссада» и МИД, однако встречи на таком высоком уровне ранее не проводились.
Наджла Мухаммед аль-Мангуш - первая в истории Ливии женщина на посту министра иностранных дел. Юрист по образованию, доцент факультета юриспруденции в университете Бенгази, она возглавила МИД в 2021 году.