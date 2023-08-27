Боевики «Исламского государства» сбежали из курдской тюрьмы

Несколько боевиков «Исламского государства» совершили побег из подконтрольной курдским отрядам тюрьмы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

«Несколько террористов ИГ сбежали из тюрьмы «Ас-Санавия Ас-Сынаийя» у южного въезда в Эль-Хасаке…» - говорится в сообщении телеканала.

При поддержке американских военных отряды курдов контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор.