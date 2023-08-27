Во Франции теперь взялись за мусульманские абайи

Власти Франции намерены запретить носить в школах абайи - традиционные мусульманские женские платья, которые полностью закрывают тело и носятся поверх обычной одежды. Об этом сообщил новый министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь.

«Школа в республике построена на твердых принципах, таких как светскость. Светскость - это свобода освобождения себя через школу. Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников, просто посмотрев на них», - сказал Атталь в эфире телеканала TF1, пообещав, что на следующей неделе обсудит с руководством школ, как внедрять этот запрет.