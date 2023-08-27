Зеленский: Победа Украины решит вопрос Молдовы и Грузии

Победа Украины в войне с Россией поставит точку в вопросах Молдовы и Грузии - она создаст условия для восстановления их территориальной целостности политическим путем. Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«По моему убеждению, украинская победа поставит точку. Это будет и вопрос Беларуси, и необъединенной Молдовы, и Грузии. Победа Украины даст возможность политического решения возвращения целостности этих государств", - сказал глава украинского государства.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что победа Украины создаст геополитические условия для возвращения Приднестровья под контроль Кишинева мирным путем.