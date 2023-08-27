Индийский луноход передал с Луны неожиданные данные

«ChaSTE (поверхностный термофизический эксперимент «Чандра») измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны», — говорится в сообщении.

Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о Южном полюсе Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (ранее Twitter).

Аппарат оснащен датчиком температуры с механизмом, способным измерять температуру лунной почвы на глубине до 10 см.

В публикации также приводится график температур. «Представленный график иллюстрирует изменения температуры лунной поверхности/приповерхностного слоя на различных глубинах, зафиксированные во время проникновения зонда. Это первый подобный профиль южного полюса Луны», — сообщает индийское космическое ведомство.

Как сообщил агентству Press Trust of India сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными для специалистов: «Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали».

Лунную миссию «Чандраян-3» с луноходом на борту запустили 14 июля из Космического центра на острове Шрихарикота. В начале августа Индийское космическое агентство сообщило, что вывело станцию на орбиту Луны. 23 августа «Чандраян-3» выполнил первую в истории Индии мягкую посадку в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, есть запасы водяного льда. Там же ранее планировала прилуниться российская станция «Луна-25», но в итоге потерпела крушение.