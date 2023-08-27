Премьер Литвы рассказала, какую Путин выбрал стратегию в войне с Украиной

Президент России Владимир Путин избрал стратегию «изнурительной войны» против Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает Delfi.

По мнению премьера Литвы, российский президент специально истощает Украину, чтобы утомить страны, оказывающие помощь украинскому народу.

«Пока кажется, что стратегия Путина – изнурительная война, длительное истощение», – заявила она.

По словам Шимоните, с помощью такой стратегии Россия постарается негативно повлиять на темпы и масштабы предоставления Украине помощи в отпоре российской агрессии.

«Потом (к власти – ред.) придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность», - заявила премьер Литвы.