Премьер Литвы рассказала, какую Путин выбрал стратегию в войне с Украиной
Президент России Владимир Путин избрал стратегию «изнурительной войны» против Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает Delfi.
По мнению премьера Литвы, российский президент специально истощает Украину, чтобы утомить страны, оказывающие помощь украинскому народу.
«Пока кажется, что стратегия Путина – изнурительная война, длительное истощение», – заявила она.
По словам Шимоните, с помощью такой стратегии Россия постарается негативно повлиять на темпы и масштабы предоставления Украине помощи в отпоре российской агрессии.
«Потом (к власти – ред.) придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность», - заявила премьер Литвы.