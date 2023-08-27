Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 02:34

Командующий российскими миротворческими силами в Карабахе генерал-полковник Александр Ленцов отозван в распоряжение Министерства обороны РФ, а его место займет в ближайшее генерал-майор Кирилл Кулаков. Об этом накануне сообщили армянские источники. В российском Министерстве обороны эту информацию не комментируют. Но учитывая, что о предстоящей ротации командующих российским миротворческим контингентом в Карабахе (а меняются они довольно часто – ред.) первыми, как правило, сообщают армянские СМИ, а спустя несколько дней эта информация получает официальное подтверждение, вполне можно предположить, что то же самое произойдет и на сей раз.

Напомним, что генерал-полковник Александр Ленцов, являющийся боевым офицером, за плечами которого участие в боевых действиях на территории Афганистана, Чечни, Грузии и Сирии, был назначен командующим российскими миротворцами в Карабахе всего четыре месяца назад, 26 апреля. До этого Ленцов занимал должность заместителя командующего сухопутными войсками ВС РФ. Символично, что назначение Ленцова совпало с открытием азербайджанского пограничного пункта в Лачине, на мосту Хакари. Кстати, выступая 26 августа на церемонии Дня города в Лачине, президент Ильхам Алиев назвал 23 апреля днем полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности. Несомненно, эта дата будет навсегда вписана в историю Азербайджана. Напомним также, что прибытие Ленцова в Карабах породило определенный оптимизм у армянских сепаратистов, которые не скрывали надежды на то, что «суровый и боевой» русский генерал сумеет «жестко поговорить» с азербайджанцами и в итоге восстановит «Лачинский коридор». Как известно, надежды эти не оправдались. Возможно, Ленцов, чтобы не разочаровывать армянское население Карабаха, действительно потребовал от Азербайджана деблокировать «коридор». Но, получив резкий и однозначный ответ, генерал-полковник перестроил риторику и в ответ на требования сепаратистов заявил, что их претензии следует адресовать не ему, а премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Дескать, не было бы и речи о «Лачинском коридоре», если бы ваш Пашинян не признал в Праге территориальную целостность Азербайджана.