Один из ведущих аналитиков Израиля, специалист по Ближнему Востоку Эхуд Яари проанализировал для сайта "Мако" возобновившиеся волнения на юге Сирии, в провинциях Ас-Суэйда и Дераа. Отметим, что haqqin.az пристально следит за развитием ситуации в Сирии.

Яари отмечает два принципиально новых момента в нынешней волне протеста. Во-первых, ее лидирующей силой стали друзы, которые до этого момента старались соблюдать нейтралитет в гражданской войне между режимом Асада и суннитским большинством страны. Во-вторых, Асад пока не применяет силу, хотя в аналогичных случаях в других местах войска режима сразу открывали огонь на поражение по участникам демонстраций. Скорее всего, отмечает Яари, иранские советники рекомендовали диктатору пока не делать этого.