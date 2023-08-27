Поддержит ли Израиль новую революцию в Сирии? о развитии ситуации
Один из ведущих аналитиков Израиля, специалист по Ближнему Востоку Эхуд Яари проанализировал для сайта "Мако" возобновившиеся волнения на юге Сирии, в провинциях Ас-Суэйда и Дераа. Отметим, что haqqin.az пристально следит за развитием ситуации в Сирии.
Яари отмечает два принципиально новых момента в нынешней волне протеста. Во-первых, ее лидирующей силой стали друзы, которые до этого момента старались соблюдать нейтралитет в гражданской войне между режимом Асада и суннитским большинством страны. Во-вторых, Асад пока не применяет силу, хотя в аналогичных случаях в других местах войска режима сразу открывали огонь на поражение по участникам демонстраций. Скорее всего, отмечает Яари, иранские советники рекомендовали диктатору пока не делать этого.
Как писал ранее haqqin.az, поводом для мощных акций протеста стало резко ухудшившееся материальное положение, а также попытка поддерживаемых режимом банд, занятых производством и контрабандой наркотиков, закрепиться в друзских районах. Друзы уже создали несколько вооруженных групп, и им удалось ликвидировать несколько наркобаронов.
Волнения начинают доходить и до приграничных поселков, расположенных возле израильской части Голан. Весьма возможно, вскоре Израилю придется наладить тайные пути помощи восставшим друзам – учитывая к тому же большую общину их единоверцев, живущих в еврейском государстве.
24 августа стало известно, что духовный лидер израильских друзов Муафак Тариф в последние дни поддерживает постоянный контакт с различными лицами в САР, чтобы предотвратить подавление народных выступлений в друзских районах южной Сирии. Духовный лидер также выразил полную поддержку своим сирийским собратьям в их нынешнем противостоянии с режимом.