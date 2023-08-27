Ульвия Худиева, собкор 16:05

В результате прошедшего прошлой ночью сильного дождя были затоплены десятки магазинов и складов в торговых центрах «Бина» и «Садарак», предприниматели понесли большой ущерб. Причем подобные случаи повторялись не раз. Как сообщили находившиеся в торговом центре корреспонденты haqqin.az, несмотря на то что на протяжении нескольких часов с помощью насосов выкачивали воду, ряды, в том числе передняя часть торгового центра, все еще оставались под водой. По словам предпринимателей, особенно сильно затопило склады и оптовые центры, где хранятся обувь, ковры и товары повседневного потребления.

Один из предпринимателей рассказал, что привезенная из Китая обувь из ткани и замши пришла в полную негодность. Другой в слезах говорит, что ковры даже если и высохнут, на них все равно останутся пятна: «Какого покупателя я смогу убедить в том, что это водяное пятно. Придется все по отдельности отдать на чистку». В торговом центре «Бина» есть канализационные люки, которые, по утверждению продавцов, установлены высоко над землей, к тому же из-за непрочистки длительное время не работают. Именно по этой причине при дождливой погоде торговый центр затапливает.

Продавцы также говорят, что рано утром им поручили не делать никаких заявлений в прессе по поводу сложившейся ситуации. «У меня товар на 150 тысяч манатов, и, если я выскажу свое недовольство, меня попросят покинуть магазин. Куда я могу собрать такое количество товара? Со стороны все выглядит просто, но наша ситуация сложнее, чем кажется», – говорит продавец.

Один из работников торгового центра, расхаживавший по рядам с блокнотом в руках, выразил недовольство нашим нахождением в торговом центре, отметив, что «подобные случаи бывают». Мол, стихийное бедствие не стоит так преувеличивать. Находившийся на месте события сотрудник АСК «Азерсу» утверждает, что ситуация не осложнилась бы, если бы нормально работала канализационная система.