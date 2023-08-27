США хотят поставить Украине кассетные боеприпасы большей дальности

США оценивают вероятность продолжения войны в Украине в следующем году и, возможно, в последующие годы, и в этом контексте рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения. Об этом говорится в аналитическом материале The Washington Post.

"Оценивая вероятность продолжения войны в следующем году и, возможно, в последующие годы, представители администрации Байдена рассматривают несколько новых важных способов увеличения поддержки со стороны Запада. В Вашингтоне, например, растет поддержка предоставления кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии, которые могут поражать глубже, чем артиллерийские версии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце", - говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что США также усердно работают над планированием украинской "силы будущего" для противостояния российской агрессии.

"F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев, будут частью этого, но официальные лица США работают с союзниками над многими другими системами вооружения и обучением", - отмечает издание.

В то же время отмечается, что Украина и ее сторонники продолжают выступать за ракеты большой дальности ATACMS, которые могли бы поражать объекты глубоко в тылу России. Но Пентагон продолжает сопротивляться в основном потому, что официальные лица опасаются, что у Соединенных Штатов недостаточно средств ATACMS, чтобы снабжать Украину, не подрывая при этом их собственную готовность к любому будущему конфликту с Китаем.