Украинские беспилотники разгромили базу в Крыму

Силы специальных операций (ССО) украинской армии совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота России.

Как сообщили в пресс-службе ССО, во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, нанесших поражение по месту дислокации указанного подразделения россиян в Перевальном (Крым). В результате ударов российская сторона понесла потери убитыми и ранеными.

"Операция Top Gun! Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей", - отметили в ССО.