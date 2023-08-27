Впервые за 6 лет: конгрессмены посетили «свободную Сирию»

Двухпартийная делегация, состоящая из Джо Уилсона, Виктории Спартц и Дина Филлипса, въехала в Сирию из Турции через пограничный переход Баб-аль-Салама. Там их встретил баннер с надписью «Добро пожаловать в свободную Сирию» и революционные флаги.

В ходе визита делегация посетила больницу в городе Азаз в провинции Алеппо и провела встречу с детьми, осиротевшими в результате гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году и унесла жизни более 500 000 человек.

«Основная цель визита - увидеть реальное положение дел в освобожденных районах», — подчеркнул представитель временного правительства Ясир эль-Хаджи в беседе с агентством AFP.

Как сообщил один из сопровождавших делегацию лиц агентству AFP, визит пришлось сократить по соображениям безопасности.