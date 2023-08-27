Россия отказывается от масштабных учений. Британцы объясняют почему

Согласно практике, начиная с 2010 года в России действует цикличная ротация этих учений по всей территории с четырехлетним интервалом. Однако с 2021 года страна начала размещать мероприятия на западной границе, проводя их по крайней мере раз в два года. Это связано с приоритетом России в области обороны - противостоянием предполагаемой угрозе со стороны НАТО. Учения «Запад-21» стали самыми масштабными в стране со времен Советского Союза.

Исходя из оценок разведки, «неудовлетворительная эффективность» действий российских вооруженных сил в Украине подчеркнула ограниченную ценность подобных учений с точки зрения практической подготовки. Считается, что они в основном ориентированы на демонстрацию силы. Возможно, отмена «Запад-23» объясняется нехваткой военной техники и личного состава.

По мнению экспертов, руководство России также могло учесть потенциальную критику внутри страны, связанную с проведением масштабных учений в период активных военных действий. Этот фактор также мог повлиять на принятие решения об отмене учений.