Таинственный грузовой корабль, плавающий под флагом Танзании, рискует затонуть в Черном море у берегов Румынии. По данным румынских источников, среди членов экипажа корабля AMANOS шесть граждан Азербайджана, а также двое турецких граждан.

AMANOS подал сигнал SOS в 1,5 морских милях от румынского города Мангалия. Экипаж корабля обратился к румынской береговой охране, сообщив, что носовая часть корабля пробита и внутрь проникла вода, попросив о помощи. К месту дислокации корабля немедленно отправились румынские спасательные корабли «Феникс», «Бризо» и «Тейя».

Однако капитан AMANOS не позволил румынским спасателям подняться на борт своего корабля, отказался от помощи и заявил, что экипаж устранит повреждения самостоятельно, а затем отплыл в море в направлении болгарских вод. Какой груз перевозил корабль, неизвестно.

На сайте Marinetraffic указано, что данный сухогруз был построен в 1978 году, информация о нынешнем владельце судна засекречена. Судно вышло из порта Измаил Одесской области Украины 14 августа, однако конечный пункт назначения не уточняется.