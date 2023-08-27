На ППП «Лачин» у лиц армянского происхождения конфисковали нарды с символикой сепаратистского режима.

Очередная группа лиц армянского происхождения в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) перешла из Азербайджана в Армению через пограничный пункт «Лачин».

Во время инспекции содержимого сумки одного из граждан, проведенной сотрудниками Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы, была выявлена доска для игры в нарды с символикой сепаратистского образования. Данная доска была конфискована.