Армянский солдат убил сослуживца, а затем покончил с собой обновлено 13:01
В Следственном комитете Армении рассказали подробности гибели двух военнослужащих в одной из воинских частей.
По данным следствия, накануне около 16:00 часовой на боевой позиции одной из частей А.Г. выстрелил из закрепленного за ним АК-74 в старшего по позиции А.Х., после чего застрелился сам.
По предварительным данным, инцидент связан с неуставными отношениями.
* * * 11: 28
27 августа при невыясненных обстоятельствах смертельные огнестрельные ранения получили военнослужащие N-ской воинской части Министерства обороны Армении Артем Араевич Айказян и Армен Айк Хачатрян, сообщает Минобороны Армении.