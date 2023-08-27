Удар по Алеппо. Выведен из строя аэропорт

Министерство обороны Сирии обвинило Израиль в осуществлении ракетного удара по аэропорту Алеппо. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Атака произошла в 4:30 по местному времени. Удар был нанесен со стороны Средиземного моря. В результате аэропорту нанесен серьезный ущерб, он выведен из строя.

Этот инцидент стал уже 22-м по счету ракетным ударом Израиля по территории Сирии с начала текущего года.

В последнее время Сирия часто сообщает о нарушениях воздушного пространства и обстрелах со стороны Израиля.

22 августа Минобороны Сирии официально обвинило Израиль в атаке на объекты в окрестностях Дамаска с использованием управляемых ракет. Согласно информации ведомства, один военный получил ранения в результате этого нападения.

7 августа в результате обстрела была зафиксирована гибель четырех военнослужащих. Еще четверо получили ранения.