F-16 могут появиться над украинским небом весной

Он подчеркнул, что процесс подготовки специалистов уже начался, включая подготовку пилотов, инженеров и техников. Планируется также обеспечить необходимую инфраструктуру для приема и обслуживания этих самолетов на украинской территории, что потребует примерно полугода или даже больше.

Глава Минобороны отметил, что внедрение и использование F-16 может иметь переломное значение в контексте военного противостояния.

Ранее было объявлено о соглашении с Нидерландами и Данией относительно поставок истребителей F-16 Украине. Намечается передача 42 истребителей, при этом первые шесть F-16 будут переданы Украине к началу следующего года.

Пентагон также подтвердил, что обучение украинских военных пилотированию F-16 начнется в октябре. Тем не менее генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке, высказал мнение, что подготовка украинских эскадрилий для активных боевых действий на истребителях F-16 может занять до пяти лет.