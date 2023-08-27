Бригадный генерал Мартин Бонн из Нидерландов, заместитель главы многонациональной учебной миссии Европейского союза, выделил три основные проблемы, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы. Это сложный рельеф местности, активное использование радиоэлектронной борьбы со стороны России, а также ее применение беспилотных летательных аппаратов.

Один из немецких инструкторов также отмечает, что нередко возникают разногласия с опытными украинскими командирами, прошедшими советскую военную подготовку. Иногда они упорно придерживаются своего мнения, полагая, что знают ситуацию лучше всех. Эксперт из RUSI, Ник Рейнольдс, подчеркивает, что западные учебные программы часто не соответствуют ожиданиям обеих сторон.

Источник сообщает, что киевские власти стремятся к активизации общевойсковых учений, но такие действия сопряжены с определенными рисками. А западные страны избегают рисков.

Недовольство вызывает также качество поставляемого оружия. Германия стала одним из крупнейших поставщиков вооружения в Украину в абсолютных показателях.

Однако канцлера Олафа Шольца постоянно обвиняют в затягивании этого процесса. Шольц опасается возможности эскалации конфликта с Москвой. Танк Leopard 1, который Германия согласилась поставлять наряду с Leopard 2, считается менее качественной из двух моделей.

Несмотря на то что перед отправкой в Украину техника проходит модернизацию, броня танка относительно тонкая. Немецкий генерал-лейтенант Андреас Марлоу признал, что Leopard 2 может обладать более высокой боевой эффективностью. В то же время он отметил, что модель 1960-х годов ценится за свою простоту в эксплуатации и обслуживании, а также за доступность.

Многим странам проще отказаться от законсервированных Leopard 1, чем передавать более современные версии бронетехники.

«Преимущество Leopard 1 A5 заключается в том, что мы можем поставить его в трехзначном количестве в этом или следующем году. Количество также играет роль», – сказал Марлоу.