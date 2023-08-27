Оскорбивший Азербайджан Володин: Что в этом плохого?

«На все официальные приглашения я реагирую, и прихожу, и подъезжаю. Что в этом плохого? Они официально зарегистрированы, то есть проживают в Екатеринбурге. У них официальная организация, которую никто не закрывает, если бы были какие-то проблемы, то их бы закрыли.

Почему, если мне приходит официальное письмо, я не должен прийти и их поддержать? Я не вижу здесь никаких препятствий», — сказал Володин.

Напомним, накануне посольство Азербайджана в России выступило с заявлением в связи с организованным 7 августа 2023 года в Екатеринбурге мероприятием по случаю «30-летия со дня образования талыш-муганской автономной республики». Посольством была направлена в МИД России нота протеста. Также посол Полад Бюльбюльоглы обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с письмом. Посольство Азербайджана в России просит «принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия, а также меры по предотвращению в будущем подобных провокационных шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. В настоящее время посольство ожидает официальный ответ российской стороны».