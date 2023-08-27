Гражданин Турции ввозил в Азербайджан контрабандные лекарства

Завершено предварительное следствие по уголовному делу гражданина Турции Кывджи Абдулкадира, обвиняемого в контрабанде. Как сообщает haqqin.az, это следует из материалов по уголовному делу, которые были направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Дело находится в производстве судьи Эльмина Рустамова. Подготовительное заседание суда назначено на 4 сентября.

Отметим, что Кывджи Абдулкадир подозревается в распространении большого количества лекарственных средств, ввезенных в Азербайджан путем контрабанды в сговоре с группой лиц.

Кывджи предъявлено обвинение по статьям 206.3.2, 200-1.2.2, 200-1.2.3 УК Азербайджана. Подозреваемый был объявлен в международный розыск.

K.Абдулкадира задержали 5 апреля этого года на территории Молдовы и экстрадировали в Азербайджан.