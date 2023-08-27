Москва обеспокоена сближением Баку и Еревана Eu Reporter
За бывшим прокурором Международного уголовного суда (МУС) Луисом Морено Окампо, выступившим с антиазербайджанским докладом, стоит Кремль, говорится в статье издания EU Reporter.
Называть ситуацию в Карабахе «геноцидом армян» цинично, и это доказывает, что за Окампо стоит Кремль. Москва ужасно обеспокоена постепенным сближением Баку и Еревана по вопросу мирного договора. Для Москвы данный сценарий неприемлем, поскольку будет означать утрату российского влияния на Южном Кавказе», - отмечается в статье.