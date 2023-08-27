Минздрав обратился к гражданам по поводу коронавируса

EG.5 - новый подтип штамма омикрон COVID-19, отличается от предыдущих более высоким уровнем контагиозности (заразности) и считается одним из этапов естественной эволюции вируса, заявил специалист-эксперт Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, происходит неоднократная мутация вируса, и образуются новые подвиды.

Эксперт отметил, что пока нет никаких доказательств того, что данный подтип приводит к более тяжелым случаям заболевания: "То есть не наблюдается увеличения числа пациентов в отделениях интенсивной терапии, и уровень смертности от этой инфекции продолжает снижаться".

T.Эйвазов подчеркнул, что в любом случае необходимо тщательно контролировать эпидемиологическую ситуацию: "Официальной информации об обнаружении штамма EG.5 в Азербайджане нет. В целом же коронавирус характеризуется как инфекция, распространяющаяся волнообразно".

По словам инфекциониста, в осенне-зимний период гражданам обязательно следует соблюдать меры защиты от коронавируса и других инфекционных заболеваний.