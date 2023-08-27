Страсти в турецкой оппозиции: Акшенер обвинила Кылычдароглу в эгоизме

В своем обращении к политическим партиям председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер призвала пойти на местные выборы отдельно. Акшенер, чья партия участвовала в выборах в альянсе с Республиканской народной партией, резко раскритиковала председателя «республиканцев» Кемаля Кылычдароглу, сообщают турецкие СМИ.

Выступая на митинге в Афьонкарахисаре в Коджатепе, Акшенер объявила, что ее партия будет участвовать в местных выборах с собственными кандидатами. В своем обращении ко всем другим политическим партиям Акшенер призвала поступить так же.

Кроме того, Акшенер выступила с критикой в адрес союзников из «Национального альянса» в связи с поражением на президентских выборах.

Председатель «Хорошей партии» заявила, что у мэра Стамбула Экрема Имамоглу и мэра Анкары Мансура Яваша были высокие шансы победить на президентских выборах 2023 года.

«К сожалению, я не смогла помешать. Дорогая турецкая нация и мои дорогие друзья, я приношу вам свои извинения», - сказала она, подразумевая председателя Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, который предпочел возглавить оппозиционный альянс, несмотря на разногласия.

Акшенер сообщила, что им пришлось иметь дело с теми, кто думал о себе в первую очередь.

«Мы имели дело с теми, кто был пленником своих амбиций. К сожалению, мы имели дело с теми, кто не думал ни о чем, кроме кресла», - раскритиковала Кылычдароглу Акшенер, не упоминая непосредственно его имя.