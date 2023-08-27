Башкиры, которые воюют в российской армии, начали использовать на фронте лошадей, пишут башкирские СМИ.

По их данным, две лошади теперь задействованы в объезде позиций и перевозке грузов.

«Можем и шишиги (грузовой автомобиль ГАЗ-66) использовать, и квадроциклы. Но с ними есть риск быть обнаруженными. А на утренней зорьке на лошадях можно бесшумно и незаметно доставить все, что нужно до боевых позиций. На двух конях это порядка 200 кг. За утро можно успеть выполнить два рейса», - сообщил командир с позывным Башкир.