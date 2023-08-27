ОДКБ хочет новых членов

"Мы готовы в принципе (принять) от Латинской Америки, Африки и других континентов, если будут партнеры и наблюдатели. Мы с вами неделю назад могли точно сказать, какой будет состав БРИКС? Я лично не мог. Главы государств решили и БРИКС на 6 государств увеличился (состав). Точно так же может произойти и с ОДКБ", - сказал он на брифинге.

До этого Сидоров сообщил, что на стартующих 1 сентября в Беларуси учениях "Боевое братство – 2023" в качестве наблюдателей будут представители из Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Монголии.

В ОДКБ входят Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.