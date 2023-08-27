Прогноз погоды от синоптиков
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер к вечеру будет усиливаться, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 45-55%.
Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки и грозы. Местами возможны ливни и град. Ночью и утром в некоторых районах вероятен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 20-24°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.