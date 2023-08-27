Сейчас, когда Кремль подтвердил гибель Пригожина, можно уверенно утверждать, что решение украинских военных вступить в схватку за Бахмут было оправданным. Потери, понесенные частным военным отрядом «Вагнер», привели к нарастающему разладу между Пригожиным и российскими военными. Об этом военный аналитик и профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета Филлипс О'Брайен написал в Х (бывший Twitter).

По словам аналитика, длительность операции и огромные потери в рядах наемников вызывали все большее недовольство Пригожина, что привело к попытке мятежа.

О'Брайен убежден, что без сопротивления в Бахмуте мятеж бы не состоялся. «Мятеж не только покалечил «Вагнер», он ослабил Путина», — пишет профессор.

По мнению эксперта, отряд «Вагнер» действовал относительно успешно в районе Бахмута. Если бы украинцы оставили город, это позволило бы россиянам сэкономить больше ресурсов, подтянуть новые силы, и все они сейчас вели бы сражение с украинцами. Тем самым у России было бы значительное резервное подкрепление.

Если бы Украина вывела войска из Бахмута, это не привело бы к ускорению контратаки, так как украинцам явно требовалось дополнительное время для подготовки. Вообще, украинское контрнаступление началось в начале июня. Это значило бы, что у России было бы больше ресурсов как для отдыха, так и для подготовки обороны, пишет О'Брайен.

Эксперт резюмирует, что таким образом, ведя борьбу за Бахмут, украинцы разгромили отряд «Вагнер», усугубили разногласия между Пригожиным и Путиным и лишили Россию значительных резервов и дополнительных ресурсов для обороны. Это был сложный выбор, но он оказался оправданным.

Кроме того, мятеж «вагнеровцев» привел к укреплению позиций Шойгу и Герасимова в российской иерархии власти и к убыли влияния Суровикина, который, как считает военный эксперт, является более компетентным военачальником.

«Я видел некоторые комментарии, что украинцы не могли знать, что это произойдет - конечно, нет. Они не могли знать будущее. Они решили это сделать, чтобы нанести максимальные потери русским. Именно эти потери (намеренные) и вызвали «вагнеровский кризис», — подытожил профессор.