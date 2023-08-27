Кремль создает «Редут» вместо «Вагнера» наши подробности
Российский Следственный комитет в воскресенье, 27 августа, объявил, что генетическая экспертиза подтвердила гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа.
Итак, Пригожин теперь мертв и официально. А значит, выстроенный им «Карфаген» - бизнес-империя, основу которой, разумеется, составляют ЧВК «Вагнер» и ее активы от Африки до Сирии, включая сюда и личный состав, – должен быть разрушен и засыпан солью. Во избежание, так сказать.
Основной исполнитель и выгодополучатель этого процесса уже назначен – им будет российское Министерство обороны, процесс будет курировать первый замминистра генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Тот самый, которому Пригожин в день мятежа говорил «не тыкайте», а тот в ответ покорно что-то мямлил. А место «Вагнера» займет созданная военными ЧВК «Редут». Где, по неподтвержденным данным, уже служит бывший исполнительный директор ЧВК «Вагнер» Трошев. Правда, правовой статус «Редута» до конца так и неопределен, потому возможны варианты – то ли это будет именно частная военная компания, то ли некий «российский добровольческий корпус».
Но во всем этом есть один нюанс: «Вагнер», как уже неоднократно говорилось, это не только частная военная компания, но еще и контракты, связанные с добычей нефти, газа и золота. То есть Кремлю важно и Карфаген уничтожить, и все ценное у него забрать.
Разумеется, то, что юридически часть активов «Вагнера» оформлено на людей Пригожина, некоторые из которых погибли вместе с ним, а что-то — на его семью – препятствием к отжатию активов служить не может ни в малейшей степени. Найдут для этого в Кремле пути и поводы, особенно с учетом крайней эластичности права в России, все мы помним это замечательное «друзьям – все, остальным - закон». Здесь вопрос в другом: сумеют ли военные грамотно изъять эти активы, ведь далеко не все «захоронки» Пригожина и его команды известны, а затем и грамотно управлять ими?
Первые шаги Евкурова на этом пути достаточно показательны. В Сирии он уговорил представителей Дамаска выдвинуть местному офису «Вагнера» ультиматум - сдать все оружие и покинуть территорию страны до 20 сентября. А российский МИД, по просьбе Сергея Шойгу, уговорил сирийцев не принимать самолеты других стран, которые используют «вагнеровцы» - например, самолеты Министерства обороны Центрально-Африканской Республики.
Как результат – логистические цепочки, позволяющие «Вагнеру» перебрасывать в Африку личный состав и вооружение, прерваны, альтернативы им не создано. Вот вам и объяснение того, что силы быстрого реагирования в Судане внезапно выступили с мирными инициативами, а в Нигере путчисты не поднимают вопроса о выводе американского и французского воинских контингентов. А к «музыкантам» в Сирии пришли иранцы, которые попросили их покинуть занимаемые ими обустроенные и укрепленные за счет «Вагнера» позиции, которые теперь займут иранские прокси.
Что тут сказать? Ломать – не строить. Так что с разрушением «Вагнера» военные справятся прекрасно, но вот создать на его месте что-то хоть отдаленно схожее с «Вагнером» по эффективности – сильно вряд ли.
Как вряд ли удастся восстановить неформальные связи Пригожина и Уткина в африканских и сирийских элитах. А ведь такие связи – залог эффективной работы. Что-то подобное не так давно прошел Иран: ну, сдала часть местных элит Касема Сулеймани, испугавшись вероятности того, что он станет президентом. Ну, ликвидировали его американцы - а на его место пришел Исмаил «ни рыба, ни мясо» Гани, который уж точно никаких сюрпризов не выкинет. И что, иранские позиции в Ираке, Сирии, да в том же Афганистане укрепились? Да как бы не так, все стало только хуже.