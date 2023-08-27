Итак, Пригожин теперь мертв и официально. А значит, выстроенный им «Карфаген» - бизнес-империя, основу которой, разумеется, составляют ЧВК «Вагнер» и ее активы от Африки до Сирии, включая сюда и личный состав, – должен быть разрушен и засыпан солью. Во избежание, так сказать.

Основной исполнитель и выгодополучатель этого процесса уже назначен – им будет российское Министерство обороны, процесс будет курировать первый замминистра генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Тот самый, которому Пригожин в день мятежа говорил «не тыкайте», а тот в ответ покорно что-то мямлил. А место «Вагнера» займет созданная военными ЧВК «Редут». Где, по неподтвержденным данным, уже служит бывший исполнительный директор ЧВК «Вагнер» Трошев. Правда, правовой статус «Редута» до конца так и неопределен, потому возможны варианты – то ли это будет именно частная военная компания, то ли некий «российский добровольческий корпус».

Но во всем этом есть один нюанс: «Вагнер», как уже неоднократно говорилось, это не только частная военная компания, но еще и контракты, связанные с добычей нефти, газа и золота. То есть Кремлю важно и Карфаген уничтожить, и все ценное у него забрать.

Разумеется, то, что юридически часть активов «Вагнера» оформлено на людей Пригожина, некоторые из которых погибли вместе с ним, а что-то — на его семью – препятствием к отжатию активов служить не может ни в малейшей степени. Найдут для этого в Кремле пути и поводы, особенно с учетом крайней эластичности права в России, все мы помним это замечательное «друзьям – все, остальным - закон». Здесь вопрос в другом: сумеют ли военные грамотно изъять эти активы, ведь далеко не все «захоронки» Пригожина и его команды известны, а затем и грамотно управлять ими?