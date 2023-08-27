Мигрант не хочет воевать? Лишат гражданства и семьи

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выдвинул инициативу о лишении гражданства для тех, кто получил российский паспорт, но уклонился от мобилизации. Также это правило должно применяться к лицам, нарушившим сроки для постановки на воинский учет. Согласно Матвееву, гражданство следует лишить также семью мигранта, который отказался служить.

В августе текущего года в регионах России были проведены рейды по выявлению мужчин, недавно получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Полицейские направляли их в военкоматы или выдавали повестки на месте работы. В Калужской области при получении гражданства мигранты были вынуждены заключить контракт на участие в вооруженных действиях.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил предоставлять иностранцам российские паспорта одновременно с постановкой на воинский учет. Еще до этого предложения полиция начала операции по выявлению «новых русских» – тех, кто получил гражданство РФ, но не выполнил обязанности по воинской повинности.

Во время одной из таких операций в Санкт-Петербурге было обнаружено более 100 бывших мигрантов с российскими паспортами, у которых не было военных билетов. Все они были отправлены в военкомат Фрунзенского района.