Взрыв и пожар в жилом доме в Баку

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в частном жилом доме на улице Абдуллы Шаига в Ясамальском районе Баку, после которого произошел пожар.

В МЧС сообщили, что на место происшествия прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время идут работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.