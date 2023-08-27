Ахадов вооружился трубой и хотел ограбить банк

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 33-летнего Имрана Ахадова, обвиняемого в грабеже.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Сабина Мамедзаде.

Подготовительное заседание назначено на 5 сентября. Отметим, что 19 января текущего года в полдень Ахадов пытался ограбить Ясамальский филиал Bank Respublika. Однако сотрудник охраны Джейхун Гусейнов вычислил грабителя и обезвредил его, когда Ахадов достал из рюкзака железную трубу.

Из банка преступник попал в полицейский участок. В его сумке обнаружили различное оружие. Было возбуждено уголовное дело.