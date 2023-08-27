На ППП «Лачин» задержаны трое армян, оскорбивших азербайджанский флаг в 2021 году.

В том году в СМИ и соцсетях распространились видеозаписи, на которых армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджана. Генеральным прокурором Азербайджана было начато следствие по факту возбуждения уголовного дела по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджанской Республики или государственного герба Азербайджана) УК Азербайджана. Расследование данного дела поручено следственному управлению прокуратуры.