Кремль анонсировал поездки Путина за рубеж Песков не сказал куда
Президент России Владимир Путин планирует осенью совершить международные визиты, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так Песков ответил на вопрос, ожидаются ли у Путина подобные поездки на фоне выданного Международным уголовным судом ордера на арест главы российского государства.
«Планируются. Осенью планируются. Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать», - сказал представитель Кремля.
Других подробностей Песков приводить не стал.