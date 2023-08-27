Президент России Владимир Путин планирует осенью совершить международные визиты, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос, ожидаются ли у Путина подобные поездки на фоне выданного Международным уголовным судом ордера на арест главы российского государства.

«Планируются. Осенью планируются. Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать», - сказал представитель Кремля.

Других подробностей Песков приводить не стал.