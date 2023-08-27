Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш также подтвердила информацию о координации встречи с правительством, утверждая, что встреча с министром иностранных дел Израиля была одобрена премьер-министром Ливии после того, как он посетил Рим в прошлом месяце и санкционировал визит.

Напомним, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн объявил о встрече с министром иностранных дел Ливии Наджлой Мангуш в Италии на прошлой неделе, хотя между странами не имеется официальных дипломатических отношений.

Министерство иностранных дел в Триполи заявило, что встреча Мангуш с Коэном была неформальной и незапланированной и произошла во время ее встречи с премьер-министром Италии Антонио Таяни.

Ранее сообщалось, что встреча главы ливийского МИД с израильским коллегой спровоцировала массовые протесты в Ливии и привела к отстранению Мангуш от должности.