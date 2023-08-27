Скандальная встреча глав МИД Израиля и Ливии Новые подробности
Встреча министров иностранных дел Ливии и Израиля, прошедшая на прошлой неделе, состоялась с одобрения официального Триполи «на самом высоком уровне». Как передает газета Asharq Al-Awsat, об этом заявил представитель израильского правительства в понедельник, тем самым опровергнув сообщения из Ливии о том, что встреча в Италии была неофициальной и не отражала позицию правительства.
Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш также подтвердила информацию о координации встречи с правительством, утверждая, что встреча с министром иностранных дел Израиля была одобрена премьер-министром Ливии после того, как он посетил Рим в прошлом месяце и санкционировал визит.
Напомним, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн объявил о встрече с министром иностранных дел Ливии Наджлой Мангуш в Италии на прошлой неделе, хотя между странами не имеется официальных дипломатических отношений.
Министерство иностранных дел в Триполи заявило, что встреча Мангуш с Коэном была неформальной и незапланированной и произошла во время ее встречи с премьер-министром Италии Антонио Таяни.
Ранее сообщалось, что встреча главы ливийского МИД с израильским коллегой спровоцировала массовые протесты в Ливии и привела к отстранению Мангуш от должности.