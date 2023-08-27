Макрон подтверждает: французский посол Нигер не покинет

Посол Франции в Нигере останется в стране, несмотря на давление с целью его отъезда со стороны лидеров путча. Как передает Reuters, об этом заявил президент Эммануэль Макрон в своем выступлении перед дипломатами в понедельник.

Макрон также подтвердил поддержку Франции в отношении свергнутого президента Нигера Мохаммеда Базума, чье решение не уходить в отставку Макрон назвал мужественным.

«Я думаю, что наша политика правильная. Она основана на мужестве президента Базума, а также на обязательствах нашего посла, который остается [в Нигере], несмотря на все давление и заявления, сделанные незаконными властями», — сказал Макрон.

Напомним, ранее мятежные власти Нигера предъявили послам Германии, Франции и США требование покинуть страну в течение 48 часов.