В акции «Шеш-Гоша» сети магазинов Kontakt выигран очередной электромобиль

Так, Эльвин Гасанов , пришедший в магазин «Kontakt - Айна Султанова» за PlayStation 5, вернул 100% стоимости продукта и, более того, бросив «Шеш-Гоша» в финале недели, стал обладателем второго в акции этого года электромобиля.

Очередной электромобиль нашел своего счастливого обладателя в самой популярной и приносящей радость акции «Шеш-Гоша» сети магазинов Kontakt .

«Я пришел в магазин «Kontakt - Айна Султанова», чтобы купить PlayStation 5. Со мной был мой друг, который бросил кости за меня. Я очень рад, что мы смогли выиграть, а машину будем водить по очереди».

Гасанов, выигравший автомобиль года - Volkswagen ID.4, всего лишь бросив «шеш-гоша», не смог скрыть своих эмоций.

Следует отметить, что кроме Гасанова, в финале попытали счастье еще 7 человек, и хотя они были очень близки к победе, удача улыбнулась только ему. Однако всем остальным участникам сеть вернула 100% суммы купленного товара в виде кэшбека.

В акции, стартовавшей в июне, уже приняли участие тысячи человек, выигравших в общей сложности 504 233 маната.

Если вы тоже желаете стать одним из счастливчиков, зайдите в любой из магазинов сети и воспользуйтесь выгодными возможностями, а также участвуйте в акции и выигрывайте. Так, бросив «Шеш»:

- Верните до 100% стоимости купленного вами товара;

- И, самое главное, получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, выбросив «Шеш-Гоша»!

Отметим также, что акция распространяется на покупки за наличные, в рассрочку с разбивкой на 3 платежа и в кредит. Дополнительную информацию можно получить, перейдя по этой ссылке, а ближайший магазин можно найти здесь.