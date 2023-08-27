Бригадный генерал Мартин Бонн из Нидерландов, заместитель главы многонациональной учебной миссии Европейского союза, подчеркнул, что «переводчики — это проблема номер один». Он отметил, что переводчики из Украины и западных стран часто сталкиваются с трудностями при переводе технических и военных терминов, так как такие слова не используются в повседневной речи.

К концу года около 10 тысяч украинских военных должны пройти обучение в Германии.

Также проблема с переводчиками возникла в Дании, где восемь украинских летчиков и вспомогательный персонал обучаются управлению истребителями F-16. Кроме того, по данным FT, на обучение были отправлены военные с разными уровнями подготовки и возраста, включая даже волонтера возрастом 71 год.