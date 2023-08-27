Офис Зеленского: Война закончится в один миг

Украинцам вряд ли придется отвоевывать у России каждый километр кровью, потому что при определенных условиях «события будут приобретать другой вид». Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем сообщении в соцсети X (ранее Twitter).

Подоляк считает, что при определенных обстоятельствах «динамика событий изменится», и Украина не обязательно будет отвоевывать каждый километр кровью. Он подчеркнул, что события будут приобретать иной характер, особенно с продвижением украинских войск на юг и приближением к административной границе с Крымом.

«В конце концов, все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось», — считает Подоляк.

По мнению главы офиса президента, в настоящее время легитимность российского президента Путина внутри страны строится на убеждении элит в том, что он «еще не проиграл войну». Подоляк также отмечает, что в Кремле осознают неизбежность последствий: чем больше Россия теряет контроль над территориями, тем более российское правительство теряет поддержку.