Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию соцуслуг

Утверждена «Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы». В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, которое опубликовано на официальном сайте главы государства.

Реализация мероприятий, предусмотренных в госпрограмме, возложена на Министерство труда и социальной защиты населения. Министерство раз в год должно предоставлять президенту страны информацию о ходе реализации программы. Мониторинг и оценку реализации программы будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.