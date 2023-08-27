«Лотос» станет новым «батей» группы «Вагнер»?

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» также сообщает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее разработал секретную инструкцию с алгоритмами действий для различных сценариев, включая ситуацию, когда руководящий состав наемников – Пригожин, Уткин, Чекалов – будут устранены. Согласно этим рекомендациям, возглавить «Вагнер» должен был командир с псевдонимом «Лотос».

Канал пишет, что о новом лидере «музыкантов» могут сообщить сразу после похорон Евгения Пригожина, после чего «Лотос» выйдет из тени.

Антон Елизаров – бывший капитан 10-й бригады ГРУ, вступивший в ряды «Вагнер» в 2016 году. Он принимал участие в военных операциях в Сирии, ЦАР и Украине. В 2022 году после указа президента Путина он был удостоен звания Героя России.