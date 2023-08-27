Синоптики предупредили о нестабильной погоде в Азербайджане

С вечера 29 августа и до утра 30 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с. Ночью местами возможны осадки.

В Национальной гидрометеорологической службе сообщили, что в районах Азербайджана с утра 29 августа и до вечера 30 августа ожидается нестабильная погода, местами интенсивные осадки, грозы, град. Восточный ветер усилится до 20-25 м/с.

Также возможно повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели.