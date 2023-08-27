Польша и страны Балтии выдвинули Лукашенко требование

Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выпустили совместное заявление, в котором потребовали, чтобы наемники ЧВК «Вагнер» покинули Беларусь. Свое обращение они адресовали белорусским властям, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский после переговоров с коллегами из стран Балтии.

Также в своем заявлении представители четырех стран призвали Беларусь немедленно убрать с приграничной территории нелегальных мигрантов, которых, по мнению европейских политиков, туда свозят белорусские службы.

Польша и страны Балтии полностью закроют свои границы с Беларусью, если произойдет опасный инцидент с участием наемников ЧВК «Вагнер», заявил Каминский.

По итогам мятежа ЧВК «Вагнер» основатель группы Евгений Пригожин договорился, что наемники, решившие остаться в ЧВК, смогут «уйти в Беларусь». В Польше называли это «негативным сигналом» для страны и начали усиливать границу. В августе стало известно, что польские власти решили разместить на границе с Беларусью в общей сложности десять тысяч военнослужащих.

На польско-белорусской границе в последние месяцы наблюдается также рост числа мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся перебраться на территории ЕС. Польские власти обвиняют Беларусь в содействии нелегальной миграции.