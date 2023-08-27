Оперштаб обнародовал ситуацию с коронавирусом в Азербайджане

С 21 по 27 августа в Азербайджане выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, вылечились от недуга 26 человек, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров.

Скончались от коронавирусной инфекции пять человек.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 832 132 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 773 человека вылечились, 10 300 скончались, число активных больных – 109.