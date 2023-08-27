Алиев утвердил новую госстратегию

Утверждена Стратегия Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, на Кабинет Министров возложены координация реализации стратегии, утвержденной данным распоряжением, решение других вопросов, вытекающих из этого распоряжения.

Координационная комиссия по информационной безопасности должна обеспечить регулярный мониторинг и оценку выполнения мер, предусмотренных Стратегией, раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о работе по реализации Стратегии.