Стало известно о содержании телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после вторжения России в Украину. О содержании секретных переговоров сообщает немецкая газета Bild.

Олаф Шольц мало говорил о своих разговорах с Путиным. По сообщениям источника, переговоры характеризовались своей вежливостью, в частности, Шольц обращался к российскому президенту по имени и отчеству. Немецкий канцлер заявил в декабре 2022 года, что он продолжит отвечать на звонки из Кремля, несмотря на разногласия, поскольку считает важным поддерживать диалог с Путиным.

Журналист Стефан Ламби получил доступ к расшифровке разговора между Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном, который проходил на девятый день войны в Украине. В ходе разговора немецкий канцлер отметил, что Путин не упомянул о западных санкциях и не высказывал жалобы на них. Также Шольц поделился, что Путин говорил о «демилитаризации и денацификации» с самого начала вторжения и просил, чтобы Крым был признан частью России, а также требовал признания независимости самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».