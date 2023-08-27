Тайные переговоры Путина, Макрона и Шольца Немецкие СМИ
Стало известно о содержании телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после вторжения России в Украину. О содержании секретных переговоров сообщает немецкая газета Bild.
Олаф Шольц мало говорил о своих разговорах с Путиным. По сообщениям источника, переговоры характеризовались своей вежливостью, в частности, Шольц обращался к российскому президенту по имени и отчеству. Немецкий канцлер заявил в декабре 2022 года, что он продолжит отвечать на звонки из Кремля, несмотря на разногласия, поскольку считает важным поддерживать диалог с Путиным.
Журналист Стефан Ламби получил доступ к расшифровке разговора между Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном, который проходил на девятый день войны в Украине. В ходе разговора немецкий канцлер отметил, что Путин не упомянул о западных санкциях и не высказывал жалобы на них. Также Шольц поделился, что Путин говорил о «демилитаризации и денацификации» с самого начала вторжения и просил, чтобы Крым был признан частью России, а также требовал признания независимости самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».
Путин, как сообщается, был готов к переговорам, но он хотел общаться с Шольцем и Макроном без участия президента Украины Зеленского и без объявления режима прекращения огня. Он также упомянул, что украинская делегация уехала в Польшу для получения указаний от президента США.
Эммануэль Макрон, в свою очередь, раскрыл больше деталей своих переговоров с Владимиром Путиным, с которым они поддерживали дружеские отношения.
В июне 2022 года Макрон опубликовал расшифровку разговоров с российским президентом. Прежде чем конфликт вспыхнул, Макрон заявил Путину: «Мне бы хотелось, чтобы вы сначала поделились своим видением ситуации и, возможно, честно рассказали о своих планах». Макрон стремился убедить Путина в необходимости нового общения с американским лидером Джо Байденом.
Путин дал согласие на такие переговоры, однако действий в этом направлении не последовало. Затем Путин поставил Макрона в некоторое затруднительное положение, объявив, что собирается на каток играть в хоккей.
Когда Макрон заявил о своем желании также заняться спортом, а именно боксом, Путин, как утверждается, отметил: «Думайте о Зеленском, когда будете бить по боксерской груше».
Путин также рассказал Макрону о том уроке, который он извлек из атомной бомбардировке Хиросимы: «Не следует атаковать крупные города, чтобы одержать победу».