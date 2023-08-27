Затем состоялись переговоры первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с турецким коллегой. Керим Велиев выразил соболезнования Метину Гюраку в связи с гибелью военнослужащего турецкой армии в районе проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit.

Согласно сообщению, начальники Генштабов Азербайджана и Турции прошли перед почетным караулом. Прозвучали государственные гимны двух стран.

В Генеральном штабе азербайджанской армии состоялась торжественная церемония встречи делегации, возглавляемой начальником Генштаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было особо подчеркнуто, что совместные двусторонние и многонациональные учения с Турцией положительно влияют на повышение уровня профессионализма военнослужащих.

В свою очередь, генерал армии Метин Гюрак отметил важность совместных мероприятий, запланированных к проведению в текущем и 2024 году с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

На встрече были обсуждены результаты проделанной работы по дальнейшему расширению сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, подчеркнута важность более интенсивного осуществления этой деятельности. Стороны провели подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.